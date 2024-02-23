Почти 70% опрошенных чехов допустили решение конфликта на Украине за счет уступок РФ

Лишь одна треть чехов, согласно порталу novinky.cz, высказывается за продолжение их страной всесторонней поддержки Украине с целью, чтобы она восстановила свой суверенитет в признанных международным сообществом границах

ПРАГА, 23 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 69% жителей Чехии высказались за скорейшее урегулирование военного конфликта на Украине за счет предоставления этой страной территориальных уступок РФ. Это показали результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим агентством STEM с 18 по 27 января среди 1 057 жителей Чехии. Их приводит новостной портал novinky.cz.

В Чехии за последние месяцы, согласно порталу, увеличилось число граждан, допускающих территориальные уступки со стороны Украины с целью скорейшего завершения конфликта.

"По сравнению с сентябрем прошлого года отмечен умеренный рост количества людей, желающих быстрого окончания конфликта на Украине ценой потери ею части территории. Этот показатель [с сентября 2023 года] возрос на 7%", - привел портал слова руководителя социологического исследования Яромира Мазака.

Лишь одна треть чехов, согласно порталу, высказывается за продолжение их страной всесторонней поддержки Украине с целью, чтобы она восстановила свой суверенитет в признанных международным сообществом границах. Более половины опрошенных, 53%, поддерживают предоставление в Чехии временного убежища беженцам с Украины. Две трети респондентов, согласно социологам, возлагают на РФ ответственность за конфликт на Украине.