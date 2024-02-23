Зеленский сообщил о планах по подготовке нового контрнаступления

Президент Украины также пообещал "некоторые сюрпризы" в операциях ВСУ на Черном море

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах Киева по подготовке нового контрнаступления.

"Конечно, мы подготовим новое контрнаступление, новую операцию", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Зеленский также пообещал "некоторые сюрпризы" в операциях ВСУ на Черном море, однако отказался "углубляться в детали".

Украинская армия с начала июня 2023 года вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. В последние месяцы на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.