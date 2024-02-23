В Индии заявили, что сотрудничество Дели с Москвой укрепляет оборонный потенциал страны

Оно также продвигает ее на пути к самодостаточности, отметил вице-маршал авиации Индии Панкадж Мохан

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 февраля. /ТАСС/. Российско-индийское сотрудничество укрепляет оборонный потенциал Индии и продвигает ее на пути к самодостаточности. Об этом заявил вице-маршал авиации Индии Панкадж Мохан, выступая на торжественном приеме по случаю Дня защитника Отечества в посольстве РФ в Нью-Дели.

"Индийско-российские связи основаны на взаимном доверии, дружбе и общих ценностях. Стратегическое сотрудничество между Россией и Индией включает создание совместных предприятий, продвижение обмена военными технологиями и опытом. Это взаимодействие укрепляет оборонный потенциал Индии и также продвигает Индию вперед на ее пути к самодостаточности", - сказал Мохан. Он отметил работу межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству двух стран, которая, по словам индийского высокопоставленного военного, является "превосходной структурой".

"В изменяющемся мире необходимость наших народов сотрудничать важна как никогда. Наше особое стратегическое партнерство стабильно развивается. Сотрудничество в сфере обороны между нашими странами отражает нашу общую ответственность за защиту ценностей. Давайте продолжим сотрудничать в этом духе", - подчеркнул Мохан.

Атташе по вопросам обороны посольства РФ в Индии Юрий Дроздов отметил исторические связи Индии и России и особое привилегированное стратегическое партнерство между двумя странами. "Эти обстоятельства позволяют нам эффективно взаимодействовать по целому ряду направлений, представляющих взаимный интерес. Я хочу обратить особое внимание на крепкие связи в сфере обороны, которые основаны на взаимном доверии, общих профессиональных интересах и на традициях военного братства", - подчеркнул он.

Торжественный прием в российском посольстве в Нью-Дели по случаю Дня защитника Отечества посетили старшие должностные лица индийских органов государственной власти, военные атташе дружественных стран, дипломаты, в том числе послы стран СНГ, журналисты, соотечественники. Подарком для гостей вечера стало выступление оркестра ВВС Делийского гарнизона, исполнившего русские и индийские композиции.