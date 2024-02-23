Глава МИД Британии заявил о недопустимости компромисса по Украине на условиях России

Дэвид Кэмерон повторил тезис о том, что если Москва сможет тем или иным способом одержать победу в конфликте, то от этого "пострадает весь мир"

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Запад не должен поддерживать мирные инициативы, предполагающие завершение конфликта на Украине на условиях Москвы. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я понимаю, что после двух лет [конфликта] некоторым хочется пересмотреть занятую позицию. Есть ощущение усталости, есть и другие проблемы, а компромисс может показаться привлекательным, однако это ошибка, - сказал Кэмерон. - Нам необходимо осознать, какой будет цена, если мы сдадимся".

По утверждению главы МИД Соединенного Королевства, заключенный сейчас "на несправедливых условиях мир послужит лишь приглашением к возобновлению противостояния на Украине тогда, когда это окажется выгодно" России. Он также повторил тезис о том, что если Москва сможет тем или иным способом одержать победу в конфликте, то от этого "пострадает весь мир", а "то, что началось с Украины, на ней не закончится". Согласно версии Кэмерона, РФ может легко заявить исторические претензии на часть территории Молдавии или стран Балтии. Поданный Россией пример, по его словам, может спровоцировать другие государства на попытки решить свои споры с соседями силовым путем.

Бывший британский премьер (занимал пост в 2010-2016 годах) также заявил, что Запад не стремился к конфронтации с Россией и не хочет ее распада. "Правда заключается в том, что мы, я в том числе, годами работали над тем, чтобы выстроить новые отношения с Москвой после завершения холодной войны. Мы делали это, потому что искренне верили, что в наших интересах стабильность и безопасность России, мирно сосуществующей со своими соседями и всем миром", - заверял Кэмерон.

Кроме того, он предостерег страны глобального Юга от сближения с РФ, утверждая, что Москва не заинтересована в том, чтобы сделать существующую международную систему более справедливой, и "не делает практически ничего, чтобы поддержать ключевые [гуманитарные] фонды и помочь самым бедным".