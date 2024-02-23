В Белоруссии явка за четыре дня досрочного голосования на выборах депутатов превысила 33%

В ходе первого в истории страны единого дня голосования на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии составила 33,61%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

Самой высокой была явка в Гомельской (42,83%) и Могилевской (37,27%) областях. Наименее активно голосуют в Минске (26,04%) и Гродненской области (30,69%). В Брестской области проголосовать досрочно пришли 35,04% избирателей, в Витебской - 33,05%, Минской - 32,16%.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования (25 февраля) на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты в местных советах планируют побороться 18 802 человека. Досрочное голосование проходит с 20 до 24 февраля (включительно).

Ранее председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко оценивал явку избирателей в ходе досрочного голосования как достаточно высокую. На парламентских выборах в 2019 году досрочно проголосовали 35,77% избирателей, в 2016-м - 31,29%.