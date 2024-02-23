Швейцария намерена провести до лета конференцию по Украине

Глава МИД страны Иньяцио Кассис заявил, что поиск реалистичного пути к миру остается первостепенной целью для Берна

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Швейцария намерена до лета текущего года провести конференцию высокого уровня по Украине. Об этом заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис, выступая на заседании текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Поиск реалистичного пути к миру на Украине остается первостепенной целью для моей страны. По просьбе Украины мы имеем намерение организовать до лета конференцию высокого уровня в целях мира на Украине", - сказал Кассис. Он пригласил все страны "сотрудничать в достижении общей цели - поиске поля согласия ради мира на Украине".

Как сообщил ранее МИД Швейцарии, в выступлении на заседании Постоянного совета ОБСЕ Кассис пояснил, что Берн, согласившись принять у себя эту конференцию, преследовал цель "содействовать общему пониманию пути вперед к справедливому и долгосрочному миру на Украине". В Швейцарии исходят из того, что встреча должна "предложить первый шаг к миру". "Я говорю о первом шаге, потому что мы все знаем, что большой мирный саммит потребует нескольких шагов, нескольких этапов", - констатировал глава дипломатии.

Президент конфедерации Виола Амхерд заявила после встречи 15 января со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня, в Берне положительно отреагировали на эту просьбу. В свою очередь глава МИД Кассис отметил на пресс-конференции в Давосе 14 января, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить Россию.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает антироссийские санкции Евросоюза. Российское правительство в 2022 году утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.