Дроны Израиля нанесли удары по двум поселкам на юге Ливана

По данным портала Janoubia, сведений о жертвах и пострадавших среди мирных жителей пока не поступало

БЕЙРУТ, 23 февраля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты израильских ВВС атаковали предполагаемые военные объекты шиитской милиции "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщил новостной портал Janoubia.

По его информации, в результате авиаударов были разрушены дома в поселках Кфар-Килла и Аит-эш-Шааб. Туда направились группы спасателей из региональной службы гражданской обороны и кареты скорой помощи ливанского Красного Креста. Сведений о жертвах и пострадавших среди мирных жителей пока не поступало.

Налет беспилотников последовал после ракетных обстрелов северных районов Израиля. Шиитские боевики ранее открыли огонь из реактивных систем залпового огня по позициям израильских войск на высотах Шебаа. Ракеты большого калибра Bourkan были запущены по укрепрайонам в Рувейсате и Эль-Малькии.

22 февраля в результате удара израильского беспилотника по жилому дому в городе Кфар-Руммана на юге Ливана были убиты три бойца "Хезболлах", три мирных жителя получили осколочные ранения. 14 февраля в городе Набатия при ударе израильских ВВС погиб командир диверсионного подразделения "Радван" шиитской милиции Али Мухаммед ад-Дебс. Во время атаки был разрушен жилой дом, погибли 13 человек, в том числе 5 детей, еще 11 получили ранения.

По данным новостного портала Naharnet, с начала военной эскалации 8 октября 2023 года жертвами израильских нападений на юге Ливана стали 59 мирных жителей. Формирования "Хезболлах" потеряли свыше 200 бойцов.