Генсек ООН считает, что украинский конфликт должен быть улажен мирным путем

Антониу Гутерриш отметил, что для достижения справедливого мира необходимо обратиться к уставу ООН, международному праву и резолюциям Генеральной Ассамблеи

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Украинский конфликт должен быть разрешен мирным образом, как того требует Устав ООН и международное право. Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Пришло время для мира - для справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях Генеральной Ассамблеи, - сказал он на заседании Совета Безопасности по Украине. - Положения устава однозначны: ООН основана на принципе суверенного равенства всех своих членов. Международные разногласия должны разрешаться мирными способами".

Как заявил ранее в пятницу с трибуны Генеральной Ассамблеи постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Запад искажает историю конфликта на Украине, пытаясь выставить Россию агрессором и избежать ответственности за многолетнюю подготовку Киева к войне с Москвой под ширмой минских договоренностей, а также за взращивание на Украине ростков национализма и неонацизма.