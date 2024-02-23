СМИ: Британия и США нанесли два удара по объектам хуситов в Йемене

Информация о последствиях ударов не приводится, сообщает телеканал Al Masirah

ДУБАЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Великобритании и США нанесли два новых удара по объектам хуситов из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

По его сведениям, атакам подвергся район Эд-Дурейхими в провинции Эль-Ходейда.

Информация о последствиях ударов не приводится.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет совершать атаки на территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Эль-Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.