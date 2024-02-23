Боррель раскритиковал внутриполитические "игры" США, которые блокируют помощь Украине

Глава дипслужбы Евросоюза отметил, что сложившаяся ситуация вызывает его "глубокое сожаление"

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель выразил разочарование тем, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США отказываются одобрить законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, если он не будет содержать средства на защиту американской границы от нелегальной миграции.

"Я очень разочарован этой внутренней политикой США и попытками увязать происходящее на мексиканской границе с войной на Украине. Я не понимаю этого", - сказал он в эфире телеканала CNN. Боррель добавил, что "игры между республиканцами и демократами" вызывают его "глубокое сожаление".

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке группы республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по этому законопроекту.