Трамп считает, что весь мир смеялся над США после вывода войск из Афганистана

Соединенные Штаты "прошли через ад", утверждает бывший американский лидер

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Весь мир смеялся над США после решения американского лидера Джо Байдена вывести войска из Афганистана. Такое мнение выразил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Когда вы думаете о том, что произошло в Афганистане, наша страна прошла через ад. Над нами смеялись во всем мире", - сказал он в пятницу, выступая перед своими сторонниками. Трансляция велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

Трамп отметил, что при администрации Байдена "многое произошло", и заявил, что предотвратил бы конфликты на Украине и в секторе Газа.

Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На пике операции (в 2010-2013 годах) численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск начался в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО покинули Афганистан в 2014 году.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Последние военнослужащие США покинули Афганистан к началу сентября 2021 года.