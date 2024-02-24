Конгрессмен напомнил американцам о смерти Гонсало Лиры в украинской тюрьме

Мэтт Гетц также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "поддерживает запрет целой религии - Украинской православной церкви"

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Американцам следует помнить, что журналист из США Гонсало Лира умер в украинской тюрьме, заявил в пятницу член Палаты представителей Конгресса Мэтт Гетц (республиканец, от штата Флорида).

"Я знаю, что мы в последнее время много слышали о смерти Алексея Навального", - отметил конгрессмен, выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC). "Но я бы напомнил всем, особенно журналистам на задних рядах, что [президент Владимир] Зеленский на Украине посадил в тюрьму американского журналиста Гонсало Лиру, который потом умер в тюрьме", - подчеркнул он.

"И это не все. Зеленский поддерживает запрет целой религии - Украинской православной церкви. И он только что отменил президентские выборы на Украине. Можете называть меня старомодным, но я предпочитаю демократии, в которых проводят выборы", - указал конгрессмен. В последние годы украинские власти проводят открытый курс на запрет Украинской православной церкви (УПЦ). Власти на местах лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур, захватывают храмы УПЦ, нападают на священников.

Гетц добавил, что не считает высшее руководство России дружественно настроенным по отношению к США. "Но реализм в нашей внешней политике означает ясный взгляд на происходящее, это значит быть против войны, а не против Америки", - добавил он.

16 февраля Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии Алексея Навального. По данным ведомства, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса.

Госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой - старшим американскому порталу The Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.