Трамп назвал Байдена "злобным расистом"

Экс-глава США также ранее неоднократно заявлял, что нынешний президент страны является некомпетентным для своей должности

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена злобным расистом.

"Джо Байден действительно оказался очень неприятным и злобным расистом. Он оказался расистом. Нравится вам это или не нравится", - сказал Трамп в пятницу, выступая на Конференции консервативных кругов США.

Ранее Трамп заявлял, что Байден является президентом с самым низким коэффициентом интеллекта за всю историю страны. Экс-глава государства считает, что Байден является некомпетентным для своей должности, он даже не может самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден объявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Он считается наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.