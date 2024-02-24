Заседание ГА ООН по вето США на резолюцию Алжира по Палестине в Совбезе пройдет 4 марта

Это будет уже второе в 2024 году заседание, связанное с применением США права вето

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проведет 4 марта пленарное заседание в связи с вето США на представленную Алжиром резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщила журналистам в пятницу Моника Грейли - представитель председателя 78-й сессии ГА ООН.

"Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис проведет пленарное заседание ГА по пункту повестки 63 "Использование вето", - говорится в сообщении. - В письме, направленном странам - членам ООН 23 февраля, Фрэнсис проинформировал, что заседание состоится 4 марта 2024 года".

Предстоящее заседание станет уже вторым в 2024 году в связи с применением США права вето. В начале января Генассамблея провела заседание в связи с вето Соединенных Штатов на поправку России к резолюции СБ ООН по улучшению гуманитарного доступа в сектор Газа.

На этой неделе Алжир представил в СБ ООН свой проект ближневосточной резолюции, первым пунктом в котором обозначено требование "немедленного прекращения огня в гуманитарных целях" в зоне палестино-израильского конфликта. Помимо этого, в документе отвергалось насильственное перемещение гражданского населения Палестины, а также содержатся требования о немедленном и безусловном освобождении заложников и призыв к беспрепятственному гуманитарному доступу в анклав. Проект резолюции на голосовании в СБ ООН получил 13 из 15 голосов членов органа, однако был заблокирован США, которые в третий раз с начала обострения палестино-израильского конфликта использовали в Совбезе право вето.

В мае 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая постановляет, что "председатель Генеральной Ассамблеи созывает в течение 10 рабочих дней после применения вето одним или более постоянными членами Совета Безопасности официальное заседание Генеральной Ассамблеи для проведения прений по ситуации, в отношении которой было применено вето, при условии, что ассамблея не собирается на чрезвычайную специальную сессию по той же ситуации".