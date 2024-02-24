Постпред КНР при ООН заявил, что международные отношения не должны быть монополизированы

Чжан Цзюнь отметил, что принятые в одностороннем порядке отдельными странами санкционные меры "уже нанесли значительный вред мировой экономике"

ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. Международные отношения не должны монополизироваться отдельными странами. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

"Международные отношения не должны монополизироваться меньшинством отдельных государств. Попытки сдержать развитие других стран за счет гегемонии и давления являются ошибочным путем и не достигнут успеха", - отметил постоянный представитель КНР при ООН.

Он также добавил, что санкционные меры, принятые в одностороннем порядке отдельными странами, уже нанесли значительный вред мировой экономике, разрушив производственно-сбытовые цепочки.