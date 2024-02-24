СМИ: премьеры Италии и Канады прибыли в Киев, откуда будут участвовать в саммите G7

По информации ANSA, также приехали премьер-министр Бельгии Александер де Кроо и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министры Бельгии, Италии и Канады Александер де Кроо, Джорджа Мелони и Джастин Трюдо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев с визитом солидарности по случаю второй годовщины начала российской специальной военной операции. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, все четверо приехали на одном поезде. В течение дня запланированы встречи с украинским руководством.

В субботу в онлайн-формате пройдет совещание лидеров стран Группы семи под председательством Италии. Как ТАСС указали в пресс-службе итальянского премьера, видеоконференция будет организована из Киева (18:00 мск) с участием прибывших Мелони, Трюдо и фон дер Ляйен. Планируется также выступление президента Украины Владимира Зеленского.