Армия Израиля сообщила об ударах по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

В пресс-службе армии отметили, что "артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары с целью устранения угроз в районах Ханин и Марвахин на юге Ливана"

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 февраля. /ТАСС/. Истребители Израиля нанесли удары по военным объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ночью истребители ЦАХАЛа нанесли удары по ракетным площадкам "Хезболлах" и террористическим объектам в районе Джебель-Блата. Кроме того, в районе Айта-эш-Шаб был нанесен удар по наблюдательному посту "Хезболлах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары с целью устранения угроз в районах Ханин и Марвахин на юге Ливана".