Раскольники при поддержке силовиков захватили храм УПЦ в Киевской области

В Союзе православных журналистов отметили, что "полиция и представители Службы безопасности, которые находились возле храма, поддерживали захватчиков"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Рейдеры раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке полиции захватили Пантелеимоновский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Вышгороде Киевской области. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

Отмечается, что "рано утром 24 февраля в Вышгороде клирик ПЦУ Юрий Большаков и Виталий Клос срезали замки и захватили Пантелеимоновский храм УПЦ". В СПЖ также указали, что "полиция и представители Службы безопасности, которые находились возле храма, поддерживали захватчиков".

В последние годы украинские власти проводят открытый курс на запрет УПЦ. Власти на местах лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур, захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. По последним данным, с февраля прошлого года против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 68 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.