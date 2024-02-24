Туркмения заявила, что взаимодействует с КНР по восстановлению стабильности в Афганистане

По словам замглавы МИД Туркмении Ахмеда Гурбанова, Ашхабад рассматривает многосторонние международные площадки по содействию становлению мира в Афганистане, в частности, как важный фактор стимулирования устойчивого восстановления

АШХАБАД, 24 февраля. /ТАСС/. Туркмения и Китай активно взаимодействуют по вопросам восстановления экономики и политической стабильности в Афганистане, сообщил МИД Туркмении. В ведомстве прошла встреча заместителя министра иностранных дел Туркмении Ахмеда Гурбанова со специальным посланником МИД КНР по делам Афганистана Юэ Сяоюном.

"Дипломаты отметили, что Туркменистан и Китай объединяет схожесть позиций и взглядов по многим актуальным вопросам глобальной и региональной политики. Также констатировалось, что страны активно взаимодействуют по вопросам восстановления экономики и политической стабильности в Афганистане и на постоянной основе ведут системный диалог. Наряду с этим Туркменистан и Китай эффективно сотрудничают в рамках формата министров иностранных дел стран - соседей Афганистана. В этой связи стороны детально обсудили повестку предстоящей пятой встречи данного формата", - говорится в сообщении.

Как ожидается, пятая встреча этого формата планируется в 2024 году в Туркмении. Гурбанов подчеркнул, что Туркмения рассматривает многосторонние международные площадки по содействию становлению мира в Афганистане как важный фактор стимулирования устойчивого восстановления и роста социально-экономической обстановки соседней страны.

По словам замминистра, Туркмения выступает за развитие диалога с новыми властями Афганистана как главного фактора, способствующего поддержанию стабильности в стране и приближающего перспективы достижения внутреннего согласия и баланса интересов, за вовлечение этой страны в региональные экономические интеграционные процессы посредством реализации крупных инфраструктурных проектов.

"Одновременно с этим туркменская сторона считает необходимым поиск и использование возможностей проведения консультаций с уполномоченными афганскими официальными лицами по проблемам обеспечения мира и безопасности в регионе, включая вопросы противодействия терроризму и другим вызовам современности", - говорится в сообщении МИД.

В завершение встречи стороны подтвердили, что Туркмения и Китай продолжат оказывать всемерную поддержку восстановлению Афганистана, придерживаясь принципов дружбы и добрососедства.