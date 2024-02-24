В Азербайджане сообщили об обстреле позиций сил республики на границе с Арменией

Госпогранслужба Азербайджана ранее заявила о ранении пограничника при обстреле с территории Армении

БАКУ, 24 февраля. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций армии республики на границе с Арменией.

"24 февраля в 12:45 (11:45 мск - прим. ТАСС) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", - говорится в сообщении.

В пятницу оборонное ведомство также сообщало об обстреле позиций ВС Азербайджана на этом же направлении.

12 февраля Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана заявила о ранении азербайджанского пограничника при обстреле с территории Армении. 13 февраля утром ГПС сообщила о проведении в ответ "операции возмездия", в результате которой был уничтожен армянский боевой пост. В Ереване сообщили о гибели четырех армянских военных.