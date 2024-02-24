В Нидерландах заявили, что власти не могут заключать 10-летнее соглашение с Украиной

Лидер голландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс отметил, что ПС поддерживает Украину и готова обсуждать любую форму поддержки

ГААГА, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Нидерландов, в настоящее время временно исполняющее свои обязанности, не может заключать рассчитанное на 10 лет соглашение о поддержке Украины. Об этом заявил в Х лидер голландской крайне правой Партии свободы (ПС) Герт Вилдерс. Эта политическая сила одержала победу на парламентских выборах в ноябре 2023 года и сейчас пытается сформировать новое правительство.

"ПС поддерживает Украину и готова обсуждать любую форму поддержки, - отметил Вилдерс. - Но правительство, исполняющее свои обязанности, не может заключать 10-летнее соглашение".

В пятницу МИД Нидерландов сообщил, что планирует в ближайшее время подписать соглашение по безопасности с Украиной, рассчитанное на 10 лет. Оно предусматривает военную поддержку в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, повышение устойчивости Украины к угрозам в сфере безопасности, в том числе кибератакам, а также улучшение оперативной совместимости между украинской армией и войсками НАТО. По состоянию на 14 февраля Нидерланды поставили Украине военную помощь на €2,81 млрд. На 2024 год на поддержку Украины в голландском бюджете заложено €2 млрд.

Ранее и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, который уходит из голландской политики и имеет хорошие шансы стать новым генсеком НАТО, заявил, что Вилдерсу не удастся сформировать новый кабинет министров, если он продолжит настаивать на прекращении финансовой и материальной помощи Украине.

В избирательной программе самого Вилдерса прямо говорилось о том, что "деньги и военная техника, такая как F-16, должны направляться не на Украину, а в собственные вооруженные силы". Однако все три партии, с которыми он ведет переговоры о формировании правящей коалиции, выступают за продолжение военной поддержки Украины.