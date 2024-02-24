Встреча кабминов Словакии и Украины пройдет весной

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо проинформировал, что общий объем помощи Братиславы Киеву оценивается примерно в €1 млрд

БРАТИСЛАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Совместное заседание правительств Словакии и Украины может состояться после 6 апреля. Об этом сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, выступая в дискуссионно-аналитической программе "Субботние диалоги", подготовленной общественно-правовым вещателем "Радио и телевидение Словакии".

"Заседание, скорее всего, пройдет после [запланированного на 6 апреля] второго тура выборов президента Словакии. Я премьера [Украины] Шмыгаля вместе с его коллегами приглашаю в Словакию. Мы будем говорить исключительно о гражданских вещах", - сказал Фицо.

Он проинформировал, что общий объем словацкой помощи Украине оценивается примерно в €1 млрд. В эту сумму включены и передача в дар этой стране прежними властями республики оружия и боеприпасов, а также средства, израсходованные на содействие украинским беженцам.

Фицо подчеркнул также, что в Словакии достойно отметят в мае 79-ю годовщину победы над нацизмом и освобождения страны войсками Красной армии.

"У меня не будет проблем пригласить российского посла на торжества по случаю освобождения города Зволен [Центральная Словакия], по случаю освобождения Братиславы. Мы, безусловно, будем проводить [торжественные] мероприятия 8 и 9 мая. Это история. Здесь была Красная армия, которая освободила Чехословакию. История должна давать нам основу для стандартизации отношений [с Россией]", - сказал премьер.