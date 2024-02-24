Кулеба утверждает, что до конца марта ЕС поставит Киеву 170 тыс. боеприпасов

При этом глава МИД Украины не уточнил их тип

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что до конца марта Евросоюз планирует поставить Киеву 170 тыс. боеприпасов. Соответствующее сообщение министр опубликовал в Х (ранее Twitter) по итогам разговора с главой дипслужбы Евросоюза Жозепом Боррелем

"Артиллерийские снаряды сейчас являются абсолютным приоритетом. До конца марта ЕС планирует поставить в Украину почти 170 тыс. боеприпасов и работает над дальнейшим увеличением объемов поставок", - написал он.

Тип боеприпасов Кулеба не уточнил.

Ранее Боррель сообщал, что страны ЕС разработали 60 видов контрактов с целью организации заказов снарядов для Украины у европейской промышленности.