Главы МИД Британии и Польши назвали изъятие активов РФ среди приоритетов союзников Украины

Также среди других важных компонента поддержки Киева, в частности, сохранение финансовой помощи, в том числе со стороны США, отметили Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Западные союзники Украины должны сосредоточиться на пяти приоритетных направлениях оказания поддержки Украине, в числе которых изъятие замороженных активов РФ. Об этом в совместной статье, опубликованной газетами Politico и The Sun, написали глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон и его польский коллега Радослав Сикорский.

"С точки зрения морали такой задаток в счет будущих репараций вполне оправдан. С экономической точки зрения финансовый эффект [от изъятия активов] мог бы переломить ход войны. Мы изучим все варианты, но и мы сами, и наши союзники должны действовать быстро, чтобы ими воспользоваться", - сказано в статье.

Министры обозначают также четыре других важных компонента поддержки Украины. Это сохранение финансовой помощи, в том числе со стороны США, поставки боеприпасов и вооружений, подготовка украинских военных, в том числе обучение управлению такой сложной техникой, как истребители F-16, и противодействие различным способам обхода санкций.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре 2023 года подчеркнула, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы. Как заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в январе в интервью ТАСС, РФ будет вынуждена действовать симметрично, если западные страны решатся на конфискацию ее резервов.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сообщил 11 января, что Вашингтон пока не принял окончательных решений о возможной конфискации замороженных на Западе активов России в размере около $300 млрд. По его словам, решение будет принято во взаимодействии с партнерами по Группе семи. О'Брайен напомнил, что лидеры объединения распорядились начать работу над практическими вопросами, касающимися того, как эти иммобилизованные активы могут быть использованы в интересах Украины.