Нуланд заявила, что нынешняя Россия не соответствует образу, который хотели бы видеть США

Замгоссекретаря США по политическим делам добавила, что Соединенные Штаты "продолжат затягивать удавку" ограничительных мер в отношении российского руководства

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Россия в ее нынешнем состоянии не отвечает тому образу, который хотели бы видеть Соединенные Штаты. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели [видеть] партнера, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским. Однако это не то, что сделал [президент России Владимир] Путин", - сказала она в эфире телеканала CNN.

Нуланд в контексте конфликта на Украине заявила, что США "продолжат затягивать удавку" ограничительных мер в отношении российского руководства с тем, чтобы вынудить Москву "серьезно сесть за стол" переговоров.

23 февраля Минфин США обнародовал новые антироссийские санкции, направленные против физических и юридических лиц из России и других государств. В новый пакет рестрикций из 554 позиций вошли физические и юридические лица, а также 12 судов. Помимо российских фирм, ограничения затронули компании из КНР, ОАЭ, Турции, ФРГ, Сербии, Киргизии и других стран.