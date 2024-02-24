Нетаньяху вынесет на утверждение кабмина план действий в Рафахе

Он включает эвакуацию гражданского населения из этого района, сообщил премьер-министр Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вынесет в ближайшие дни на утверждение правительства план действий в городе Рафах на юге сектора Газа, включающий эвакуацию гражданского населения из этого района.

"В ближайшие дни я созову кабинет министров для утверждения оперативных планов действий в Рафахе, включая эвакуацию гражданского населения оттуда", - написал Нетаньяху в X (ранее Twitter).

"Работаем над еще одной сделкой по освобождению заложников, а также над завершением ликвидации батальонов ХАМАС в Рафахе", - добавил Нетаньяху.

9 февраля канцелярия Нетаньяху сообщила, что он поручил военным подготовить план эвакуации мирного населения и ликвидации оставшихся четырех батальонов радикального движения ХАМАС в Рафахе. Министр в израильском военном кабинете Бени Ганц 18 февраля заявил, что Израиль расширит военную операцию в секторе Газа на Рафах, если удерживаемые радикалами заложники не будут освобождены до конца первой декады марта.