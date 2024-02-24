В Того перенесли дату парламентских и региональных выборов на неделю

Президент Фор Гнассингбе назначил их на 20 апреля

НАЙРОБИ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Того Фор Гнассингбе перенес дату парламентских и региональных выборов на одну неделю, назначив их на 20 апреля. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление правительства.

Как отмечает агентство, никаких пояснений относительно смены дат дано не было. В начале февраля правительство назначило дату выборов после напряженности из-за переноса голосования, которое изначально должно было пройти в конце 2023 года.

Региональные выборы Того организует впервые, добавляет AFP. Избирательная кампания продлится с 4 по 18 апреля.

Последние парламентские выборы в Того прошли в 2018 году и были бойкотированы оппозицией, осудившей нарушения, которые, по словам оппозиционеров, имели место.