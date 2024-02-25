Полиция Берлина завела дело из-за проецирования фото украинцами на посольство РФ

Речь идет о нарушении закона о свободе собраний, поскольку активисты нарушили обговоренные ранее правила проведения акции

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Полиция Берлина завела дело после того, как украинские активисты 24 февраля проецировали фото и видео на здание посольства России, несмотря на запрет. Об этом говорится в релизе, который распространили правоохранительные органы.

"Из-за акции со световой проекцией у посольства РФ в округе Митте было возбуждено дело об административном правонарушении", - отмечается в заявлении. Речь идет о нарушении закона о свободе собраний, поскольку активисты нарушили обговоренные ранее правила проведения акции.

Инцидент произошел в 6:15 (08:15 мск) 24 февраля. Полицейские смогли прекратить акцию лишь спустя 25 минут. После этого они записали личные данные семерых человек. Задержания не производились.

20 февраля Административный суд в Берлине запретил украинским активистам во время демонстрации 24 февраля проецировать видео и фото на стены посольства РФ в германской столице.