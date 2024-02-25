Журналист пожаловался, что Британия считает Украину "страной третьего мира"

Это во многом мешает гражданам страны получать британские визы, добавил Сергей Сидоренко

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Журналист украинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко пожаловался бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, у которого он брал интервью, что Британия рассматривает Украину как "страну третьего мира", что во многом мешает гражданам страны получать британские визы.

"На настоящий момент Великобритания - это, возможно, самый яркий сторонник Украины. У нас есть развитые отношения, у нас большие ожидания от нашего будущего. <...> Но, наверное, самая серьезная проблема, которая у нас есть - это визовая политика. Нас [Украину] до сих пор считают "страной третьего мира", - сказал он Джонсону, попросив его прокомментировать эту проблему.

"Это вопрос министерства внутренних дел. В целом я думаю, что в рамках нашей [Великобритании и Украины] дружбы мы должны сделать так, чтобы людям было сравнительно легко прийти и получить ее [визу]", - ответил экс-премьер.

Сидоренко отметил, что ему самому трудно просто так поехать в Британию. "Я думаю, что, принимая во внимание такое большое число украинцев в Соединенном Королевстве, ситуация с визовой политикой - это просто нонсенс", - возмутился журналист. Джонсон, в свою очередь, пообещал узнать о возможности разрешить эту проблему.

Въезд украинцев в Великобританию

К настоящему времени около 130 тыс. украинцев перебрались в Великобританию по так называемой спонсорской схеме получения убежища: для этого им необходимо иметь на руках приглашение от физических лиц, благотворительных организаций или общин, которые гарантируют беженцам свой кров или же оплату им отдельного жилья. При этом британцам, которые принимают у себя беженцев, правительство выплачивает £350 ($445) в месяц. Эта сумма увеличивается до £500 ($635) в месяц по прошествии первого года содержания британскими семьями украинских беженцев.

Собеседники The Daily Telegraph отмечали, что многие украинские беженцы становятся бездомными, поскольку спонсоры берут на себя обязательство предоставлять жилье лишь в течение шести месяцев, а дальше могут действовать по своему усмотрению.

Помимо спонсорской схемы, Соединенное Королевство запустило программу воссоединения семей, чтобы в страну могли приехать родственники тех украинцев, которые проживали на территории Великобритании еще до начала российской спецоперации. Ею воспользовались более 70 тыс. граждан Украины. 19 февраля эта схема была отменена. Изначально обе схемы предполагали выдачу виз украинским беженцам сроком на три года. На этой неделе было объявлено о продлении их действия еще на 18 месяцев.