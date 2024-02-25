Филиппо считает, что Байден теряет хладнокровие на фоне явного поражения Украины

По словам лидера французской партии "Патриоты", "многие страны, в том числе входящие в НАТО, отвергают пропаганду Североатлантического альянса"

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден теряет хладнокровие на фоне все более явного поражения Украины и неубедительности нарратива НАТО. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Недавний экстравагантный выпад Джо Байдена в адрес Владимира Путина свидетельствует о том, что американский президент теряет хладнокровие на фоне все более и более очевидного поражения Украины и суетливых действий Североатлантического альянса, нарратив которого больше не является убедительным для мировой общественности", - отметил политик.

По его словам, "многие страны, в том числе входящие в НАТО, отвергают пропаганду Североатлантического альянса". "Для многих ситуация прояснилась в том числе и после недавнего интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону", - подчеркнул Филиппо.

Он выразил сожаление в связи с "продолжающейся деградацией западной дипломатии". "Подобные заявления не могут делаться на уровне главы государства. Это дополнительный признак краха Запада в цивилизационном плане, как минимум развала американской империи, которая считает, что контролирует Запад", - сказал политик.

Как заявил 22 февраля Путин, Байден отреагировал таким образом на его слова о том, что он "более предпочтителен" для РФ в качестве следующего президента США, чем Дональд Трамп. Эти нападки Байдена российский лидер, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, назвал лишь подтверждением своей правоты. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие высказывания Байдена оскорбляют только сами Соединенные Штаты, являются для них "огромным позором".