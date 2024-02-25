США по-прежнему считают возможной военную победу Украины в конфликте

Помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан утверждает, что Киев "может продвинуться дальше и вернуть территории"

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Вашингтон по-прежнему считает, что военная победа Украины в конфликте с Россией возможна. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC.

Его спросили, по-прежнему ли США считают, что Украина сможет одержать военную победу. "Конечно, Украина может победить", - сказал Салливан. Помощник американского лидера утверждает, что Киев "может продвинуться дальше и вернуть территории", но лишь при условии наличия у него всех необходимых ресурсов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские военные испытывают огромный дефицит артиллерийских снарядов, в то время как Россия обладает "подавляющими силами".

Конгресс США с октября 2023 года не может одобрить новый пакет помощи для Украины. Из-за этого с конца декабря Соединенные Штаты перестали поставлять Киеву вооружения и боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды. Поставки из европейских стран не могут удовлетворить потребности ВСУ.