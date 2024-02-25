На севере Буркина-Фасо в результате теракта погибли 15 человек

Он произошел в католической церкви в деревне Эссакане, сообщило Agence France-Presse

НАЙРОБИ, 25 февраля. /ТАСС/. Не менее 15 человек погибли в результате теракта в католической церкви в деревне Эссакане на севере Буркина-Фасо. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на главу епархии Жан-Пьера Савадого.

Как отмечается, еще двое получили ранения в результате нападения боевиков. Деревня Экассане расположена на границе между Буркина-Фасо, Мали и Нигером.

С 2015 года в Буркина-Фасо от террористических атак погибли около 20 тыс. человек, некоторые из терактов были направлены против христианских храмов.