Глава ЦИК Белоруссии призвал осудившие выборы в республике США заняться своими проблемами

Соединенные Штаты ранее заявили, что выборы в Белоруссии были недемократичными

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко призвал США, заявившие о том, что выборы в республике были недемократичными, заняться своими проблемами, в том числе в электоральной сфере.

"Мы как-то не осуждаем их выборы и не делаем никаких заявлений. Хотя там много вопросов по последним президентским выборам. Я думаю, все мы были свидетелями выброса бюллетеней, которые по почте отправлялись. Поэтому, наверное, США хватит уже примерять на себя роль мирового смотрящего, пусть займутся своими внутренними проблемами", - сказал он в ответ на вопрос ТАСС в ходе пресс-конференции, посвященной прошедшему в Белоруссии единому дню голосования на выборах депутатов парламента и местных советов.