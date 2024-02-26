Парламент Венгрии изберет президента страны и одобрит прием Швеции в НАТО

Весенняя сессия парламента открывается на фоне скандала, вызванного помилованием человека, замешанного в преступлении на почве педофилии

БУДАПЕШТ, 26 февраля. /ТАСС/. Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии проведет свое первое заседание после зимних каникул. Депутатам уже в понедельник предстоит решить два важных вопроса - избрать нового президента республики вместо уходящей в отставку Каталин Новак и ратифицировать соглашение о приеме Швеции в НАТО.

Весенняя сессия парламента открывается на фоне скандала, вызванного помилованием человека, замешанного в преступлении на почве педофилии. Новак взяла на себя ответственность за это ошибочное решение, принятое в прошлом году, и 10 февраля объявила о сложении полномочий главы государства. Оппозиционные партии, требовавшие ее отставки, попытаются использовать ситуацию, чтобы нанести политический ущерб премьер-министру Виктору Орбану и возглавляемой им партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

Демонстрируя нетерпимость к преступлениям на почве педофилии, правительство предложило ужесточить наказание за них и принять пакет законов, направленных на защиту детей. Орбан, в частности, выступил с инициативой внесения поправки в конституцию страны, запрещающей помилование преступников-педофилов. Эти законопроекты депутаты будут готовить в течение всей весенней сессии.

Одновременно правительство Венгрии оказалось под жестким давлением со стороны союзников по НАТО из-за проволочек с ратификацией шведской заявки. Венгрия осталась единственной страной в Североатлантическом альянсе, парламент которой до сих пор не одобрил эти документы. До последних дней из Вашингтона и Брюсселя в адрес Будапешта звучали обвинения в подрыве евро-атлантического единства и чуть ли не стремлении "подыграть интересам России".

Правительство Венгрии, судя по его последним заявлениям, хотело бы как можно быстрее оставить эти две темы позади. От того, насколько успешно оно справится с этой задачей, будут зависеть его положение в глазах собственных избирателей и отношения с союзниками по НАТО. Для него это особенно важно с учетом предстоящих в июне выборов в Европарламент. Правительство Орбана придает им большое значение, рассчитывая на укрепление позиций правых партий в Европе.

Выборы президента

В соответствии с основным законом президента Венгрии избирает парламент путем тайного голосования сроком на пять лет. Для выдвижения на этот пост кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее 20% депутатов, а для победы в первом туре требуется набрать две трети голосов. Однако сначала депутатам предстоит рассмотреть и принять заявление об отставке Новак.

Вместо нее на пост президента коалиция правящих партий ФИДЕС и христианских демократов, обладающая в парламенте 135 голосами из 199, выдвинула председателя Конституционного суда Венгрии Тамаша Шуйока. Кандидатура 67-летнего юриста, пользующегося авторитетом среди профессионалов и не замешанного ни в каких коррупционных скандалах, считается в нынешней ситуации вполне подходящей. Оппозиционные партии также предложили своих кандидатов (политиков, юристов, экономистов), но шансов на победу у них нет никаких.

Как отметил сотрудник будапештского исследовательского центра Polemia Intezet Даниэль Милбахер, можно ожидать, что на новом посту "Шуйок проявит себя как оплот верховенства закона". В интервью изданию Telex он также обратил внимание, что Шуйок в отличие от своих предшественников не принадлежит к руководству ФИДЕС и ближнему кругу Орбана.

Другие эксперты тоже считают, что сейчас эту должность надо доверить человеку, который более-менее устроит все политические силы. Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС член Международного дискуссионного клуба "Валдай" политолог Габор Штир, "это должна быть по возможности нейтральная политическая фигура", которая не вызовет отторжения у подавляющего большинства граждан.

Президент Венгрии считается политической фигурой, которая должна объединять всех венгров, именно в этом граждане страны видят его главную роль. В то же время его властные полномочия достаточно ограничены (он подписывает законы, определяет дату выборов, назначает судей и т. п.). Венгрия является парламентской республикой, основная власть сосредоточена в руках премьер-министра и правительства.

Ратификация шведской заявки

Состоявшийся 23 февраля визит в Будапешт премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона окончательно открыл для его страны путь в НАТО. Во время его пребывания в венгерской столице по приглашению Орбана стороны подписали соглашение о поставках еще четырех шведских истребителей Gripen для ВВС Венгрии и объявили, что все споры между ними исчерпаны.

Орбан сказал, что им удалось восстановить взаимное доверие, а лидер парламентской фракции ФИДЕС Мате Кочиш назвал визит Кристерссона "тем жестом, который здесь ждали". Он подчеркнул, что депутаты больше не имеют претензий к шведским политикам, которые излишне ретиво критиковали венгерскую демократию. Христианские демократы также готовы поддержать прием королевства в альянс, а оппозиционные партии уже давно выступают за скорейшее решение этого вопроса.

Правительство внесло в парламент законопроект о приеме Швеции в НАТО еще летом 2022 года, но депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.