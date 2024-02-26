Бердымухамедов присвоил Эрдогану звание "Почетный старейшина Туркмении"

Туркменский президент отметил, что одним из важных направлений внешней политики его страны является последовательное развитие и укрепление стратегических и долгосрочных отношений с Анкарой по различным направлениям

АШХАБАД, 26 февраля. /ТАСС/. Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана вносит вклад в обеспечение глобального мира и устойчивого развития. Об этом, как сообщает газета "Нейтральный Туркменистан", говорится в поздравлении, направленном президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым турецкому коллеге по случаю его 70-летия, которое отмечается в понедельник.

"Следуя исконным для туркменского народа традициям добрососедства и уважения к старшему поколению, оценивая ваш огромный личный вклад в развитие туркмено-турецких отношений, ваши заслуги, направленные на сплоченность наших народов, а также по случаю 70-летнего юбилея решено присвоить вам <...> почетное звание "Hormatly il a ulusy" ("Почетный старейшина Туркмении" - прим. ТАСС) Туркменистана", - сообщил президент Туркмении.

По словам Бердымухамедова, одним из важных направлений внешней политики его страны является последовательное развитие и укрепление стратегических и долгосрочных отношений с Турцией по различным направлениям. Президент Туркмении также отметил успешное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций и Организации тюркских государств.

Бердымухамедов обратил внимание на растущий товарооборот между двумя странами. По его словам, Турция является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Туркмении, многочисленные турецкие компании, участвуя в реализации экономических проектов в его стране, способствуют диверсификации туркменской экономики, претворению в жизнь проектов социального назначения.

От имени всего туркменского народа Бердымухамедов сердечно поздравил Эрдогана с присвоением высокого звания "Почетный старейшина Туркмении" и выразил пожелания "крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а братскому народу Турецкой Республики - мира, дальнейшего прогресса и процветания".

Поздравление Эрдогану направил также председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. "Под вашим мудрым руководством Турецкая Республика достигает социально-экономического прогресса, играет важную роль на международной арене в обеспечении мира и безопасности, - говорится в поздравительном послании. - Считаю достойным отметить ваш личный вклад в последовательное наращивание двусторонних отношений между Туркменистаном и Турецкой Республикой". Председатель Народного совета выразил готовность прилагать совместные усилия для дальнейшего развития долгосрочного сотрудничества на основе доверия в интересах братских народов. Он пожелал Эрдогану крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях.