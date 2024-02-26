СМИ: президент Пакистана пока не разрешил провести первое заседание Национального собрания

По данным газеты The News, направленный Министерством по делам парламента республики документ еще не подписан главой государства, поскольку, как отмечается, нижняя палата парламента "все еще не сформирована из-за нераспределения некоторых квотированных мест"

ИСЛАМАБАД, 26 февраля . /ТАСС/. Президент Пакистана Ариф Алви пока не подписал разрешение на проведение первого заседания нового созыва Национального собрания (нижняя палата парламента) страны. Об этом в воскресенье сообщает газета The News.

По ее данным, направленный Министерством по делам парламента Пакистана документ еще не подписан главой государства, поскольку, как отмечается, нижняя палата парламента "все еще не сформирована из-за нераспределения некоторых квотированных мест".

Согласно изданию, Избирательная комиссия Пакистана (ECP) ранее распределила между участвовавшими в голосовании партиями часть мест в федеральном парламенте, зарезервированных для женщин и представителей немусульманских конфессий. При этом ECP продолжает рассматривать вопрос о предоставлении квот для партии Sunni Ittehad Council ("Единый суннитский совет"), к которой в середине февраля 2024 года присоединилось крупное число одержавших победу на выборах независимых кандидатов, поддерживаемых "Движением за справедливость".

Как отмечает The Express Tribune со ссылкой на Конституцию Пакистана, даже если президент страны откажется одобрить предложение министерства по делам парламента, то первое заседание нового созыва Национального собрания все равно состоится спустя 21 день со дня проведения голосования, то есть 29 февраля 2024 года.