AFP: конференция в Париже призвана развеять впечатление, что Украина рушится

По данным агентства, в мероприятии примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда, а также премьер-министры около 20 стран Евросоюза

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Конференция по Украине, которую организует президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник вечером в Париже, должна развеять впечатление, что дела у Киева идут плохо после неудач на поле боя. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на неназванный источник в администрации французского лидера.

По его словам, встреча европейских лидеров нацелена на то, чтобы "развеять любое впечатление, что [на Украине] все рушится" после неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Он также отметил, что новые заявления о помощи Украине не планируются.

По данным агентства, в конференции примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда, а также премьер-министры около 20 стран ЕС. Ожидается, что встречу откроет по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее агентство Reuters сообщило, что от США на конференции будет присутствовать помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Великобританию будет представлять глава МИД Дэвид Кэмерон.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что выделение дополнительных средств на поддержку Украины неприемлемо и вредит экономике Франции.