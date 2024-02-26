Премьер Йемена прибудет в Москву 26 февраля

В посольстве страны в Москве сообщили, что Ахмед Авад бен Мубарак рассчитывает в ближайшие дни встретиться со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и главой МИД РФ Сергеем Лавровым

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава международно признанного правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак прибудет в Москву 26 февраля, рассчитывает провести несколько встреч, сообщили ТАСС в посольстве Йемена в Москве.

"Прилет ожидается сегодня вечером. Он рассчитывает в ближайшие дни встретиться с [председателем Государственной думы Вячеславом] Володиным, [председателем Совета Федерации Валентиной] Матвиенко и [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым", - отметили в диппредставительстве.

Отвечая на вопрос, ожидается ли встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, собеседник сказал: "Уточняется".

Ранее йеменское государственное агентство Saba сообщило, что бен Мубарак намерен обсудить с российскими официальными лицами вопросы двусторонних отношений, некоторые аспекты региональной повестки, а также "роль России в содействии установлению безопасности и мира в Йемене".

Ахмед Авад бен Мубарак был назначен главой йеменского правительства 5 февраля, сохранив за собой пост министра иностранных дел, который он занимает с конца 2020 года. Это его первый зарубежный визит в должности премьер-министра республики.