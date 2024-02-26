Варшава потребовала от Киева занять более четкую позицию по Волынской резне

По словам министра-координатора спецслужб Польши Томаша Семоняка, Варшава надеется, что в Киеве будут учитывать ее "чувствительное отношение" к вопросу эксгумации останков жертв Волынской резни и увековечивания их памяти

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Польские власти ожидают, что украинское руководство займет более четкую и решительную позицию по вопросу Волынской резни. Об этом заявил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк в эфире радиостанции Polskie Radio.

"Мы имеем право ожидать, что украинское государство по вопросу Волынской [резни] будет занимать четкую позицию", - отметил польский политик. Он подчеркнул, что Варшава надеется на то, что в Киеве будут учитывать ее "чувствительное отношение" к вопросу эксгумации останков жертв Волынской резни и увековечивания их памяти.

В октябре 2023 года специалисты из двух стран обнаружили вблизи деревни Пузники в Тернопольской области Украины братскую могилу жертв украинских националистов, убитых во время Волынской резни. Украинским властям был направлен запрос с просьбой о проведении эксгумации. Тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что полное примирение Варшавы и Киева возможно только после нахождения останков всех жертв резни.

В феврале 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами тогда стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название "Волынская резня".

Организация украинских националистов - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию.