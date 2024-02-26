В Ереване считают возможным визит Зеленского в Армению

Депутат от правящей фракции премьер-министра Никола Пашиняна Бабкен Тунян отметил, что президент Украны может посещать Армению

ЕРЕВАН, 26 февраля. /ТАСС/. Депутат от правящей фракции премьер-министра Никола Пашиняна Бабкен Тунян не исключает возможности визита президента Украины Владимира Зеленского в Ереван.

"Как член фракции я не располагаю информацией о визите Зеленского, но и не считаю его невероятным. Ведь президент Украины - избранный президент. Как и президенты других стран, если нет специального запрета, он может посещать Армению", - заявил он на брифинге.

Другой депутат от правящей фракции, бывший заместитель министра обороны Гурген Мелконян заявил журналистам, что если "Зеленский примет решение посетить Армению, то в Ереване его примут". "Нам неинтересна реакция России в случае визита Зеленского", - добавил он.

Ранее ереванский портал Factor.am, ссылаясь на свои источники, опубликовал информацию о визите Зеленского в столицу Армении, который, как утверждается, запланирован на март.