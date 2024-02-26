В Греции одобрили отправку фрегата "Идра" в Красное море для операции Aspides

По данным информационного портала newsbomb.gr, глава Минобороны уже отправился на фрегат на военно-морскую базу на острове Саламин для встречи с руководством корабля

АФИНЫ, 26 февраля. /ТАСС/. Правительственный совет национальной безопасности Греции (KYSEA) под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса одобрил отправку фрегата "Идра" ("Гидра") для участия в миссии по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море в рамках военной операции Евросоюза Aspides ("Щиты"). Об этом сообщил греческий телеканал ERT-news со ссылкой на источники в KYSEA.

По их словам, "в ходе заседания по предложению министра национальной обороны Греции Никоса Дендиаса одобрено участие Греции в операции Aspides по защите свободного судоходства в регионе Красного моря, Греция направит фрегат "Идра", который отбудет в ближайшие дни". Как отмечает греческий информационный портал newsbomb.gr, глава Минобороны уже отправился на фрегат "Идра" на военно-морскую базу на острове Саламин для встречи с руководством корабля.

Министр по делам миграции и убежища Димитрис Керидис проинформировал KYSEA о значительном сокращении иммиграционных потоков и постепенной разгрузке Национальной системы приема беженцев. По данным, представленным министром, количество людей, которые находятся в лагерях и других структурах приема нелегальных мигрантов и беженцев на островах на востоке Эгейского моря, сократилось более чем на 25% по сравнению с началом января.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе сообщил, что государства Евросоюза согласовали начало с 19 февраля собственной миссии для защиты торговых судов в Красном море.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа участники йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.