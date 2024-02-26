Спецслужбы Болгарии заявили о разоблачении российских разведчиков

Государственное агентство национальной безопасности страны наложило запрет на въезд в страну двум гражданам России Владимиру и Татьяне Горочкиным

СОФИЯ, 26 февраля. /ТАСС/. Государственное агентство национальной безопасности Болгарии наложило запрет на въезд в страну двум гражданам России, которые по заявлению ведомства, являются разведчиками - нелегалами.

Как отмечается на сайте агентства, в противозаконной деятельности заподозрили неких Владимира и Татьяну Горочкиных, в отношении которых "есть данные, что они действуют против интересов безопасности" Болгарии. На них "наложена принудительная административная мера" в виде запрета на въезд и пребывание на территории государств - членов Европейского союза на пять лет.

Спецслужба утверждает, что подозреваемые - уроженцы РФ - находились на территории Болгарии, представляясь болгарскими гражданами Денисом Рашковым и Дианой Рашковой. Госагентство по нацбезопасности считает, что целью их пребывания на территории Болгарии было приобретение болгарских документов с правдоподобными биографическими данными, которые можно было бы в дальнейшем использовать вне территории Болгарии.

Период, в течение которого Горочкины находились в Болгарии, не указан.