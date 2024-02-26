Глава МВД Украины оценил количество неучтенного оружия в стране на руках у населения

По данным Игоря Клименко, у граждан находится от 1 до 5 млн единиц оружия

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. На руках у населения Украины находятся от 2 до 5 миллионов единиц неучтенного оружия, сообщил глава МВД страны Игорь Клименко.

"Сколько оружия на руках, мы не знаем. Миллион, два. От 1 млн до 5 млн. Возьмем посередине - около 3 млн", - сказал он в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, опубликованном на платформе YouTube.

Глава МВД пояснил, что речь идет об оружии, розданном украинцам после февраля 2022 года, а также о том, которое они привозят из зоны боевых действий. Он добавил, что сейчас готовится законопроект, в соответствии с которым находящееся на руках у населения оружие необходимо будет сдать или легализовать по прошествии 90 дней с окончания действия режима военного положения. По словам Клименко, цель законопроекта заключается в том, чтобы неучтенное оружие не осело в криминальной сфере.

При этом глава МВД признал, что в последнее время в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием". По его словам, ожидается, что их будет становиться еще больше.

О ситуации с оружием на Украине

В последнее время в украинских СМИ периодически появляются сообщения о бытовых взрывах гранат в домах украинцев или в общественных местах. Один из самых резонансных случаев произошел 15 декабря 2023 года, когда депутат одного из сельсоветов Закарпатской области пришел на заседание с тремя гранатами и привел их в действие. В результате погибли 2 человека и пострадали более 20, включая самого депутата.

В свою очередь глава Нацполиции Украины Иван Выговский ранее сообщил, что правоохранители стали изымать у населения гораздо больше оружия, чем ранее. По его словам, это не только патроны и стрелковое оружие, но и гранаты и взрывчатка. Выговский тогда пояснил, что автоматы, которые были переданы населению МВД, до окончания военного положения изыматься не будут.

Власти Украины в феврале 2022 года начали раздавать оружие всем желающим. Президент страны Владимир Зеленский 4 марта 2022 года подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления". 15 марта того же года в МВД сообщали, что населению выдали "десятки тысяч автоматов". При этом украинские СМИ писали, что в городах страны действовали банды вооруженных грабителей. Власти в некоторых регионах в начале 2023 года призвали жителей сдать оружие, но в отведенный срок это не было сделано.