Наблюдатели от ШОС назвали выборы в Белоруссии прозрачными и демократичными

Заместитель генерального секретаря ШОС Нурлан Ермекбаев сообщил, что миссия не обнаружила нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Прошедшие в Белоруссии парламентские и местные выборы были прозрачными и демократичными. Об этом заявил глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заместитель генерального секретаря ШОС Нурлан Ермекбаев.

"Миссия констатирует, что выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства Республики Беларусь и принятым республикой международным обязательствам. Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено. Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - сказал он на пресс-конференции.

В числе особенностей электоральной кампании в Белоруссии Ермекбаев отметил высокую явку избирателей в ходе продолжавшегося пять дней досрочного голосования. При этом наблюдатели подчеркнули, что работа избирательных комиссий отличалась открытостью, подготовка членов комиссий была проведена на высоком уровне.

"В период работы в адрес миссии жалоб и замечаний не поступало", - заявил Ермекбаев.

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет были избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12,5 тыс. депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка на выборы составила 73,09%.