Правящие партии Венгрии отказались почтить память Навального минутой молчания

В ответном слове премьер-министр страны Виктор Орбан назвал политика шовинистом и поблагодарил проправительственных депутатов за то, что они не встали в его честь

БУДАПЕШТ, 26 февраля. /ТАСС/. Депутаты от правящих партий в парламенте Венгрии и премьер-министр страны Виктор Орбан отказались почтить минутой молчания память об Алексее Навальном. Они остались сидеть на своих местах, когда депутаты от оппозиции встали после объявления этой акции на открытии весенней сессии высшего законодательного органа страны.

Минута молчания в память о Навальном была объявлена в парламенте Венгрии по инициативе оппозиции. На его первом заседании после зимних каникул присутствовал Орбан и другие члены правительства. Оппозиция назвала позором их отказ почтить память Навального. В ответном слове премьер назвал Навального шовинистом и поблагодарил проправительственных депутатов за то, что они не встали в его честь.

"К шовинистам не может быть уважения. Кто бы ни называл грузин крысами во время грузино-российской войны, мы не встаем в его честь. Покойся с миром", - сказал Орбан. Заседание транслировалось на сайте парламента.