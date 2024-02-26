Глава МИД ЮАР считает, что Израиль должен подчиниться решениям Международного суда ООН

Наледи Пандор отметила, что республика настаивает на немедленном всеобъемлющем прекращении огня в Газе

ПРЕТОРИЯ, 26 февраля. /ТАСС/. Израильские власти должны подчиниться решениям Международного суда ООН, который 26 января в рамках предупредительных мер постановил, что еврейское государство обязано принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа и отчитаться о них в течение месяца. Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор в Женеве на 55-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Израиль обязан выполнить временные меры, объявленные Международным судом ООН после того, как ЮАР подала иск в связи с ситуацией в секторе Газа, - подчеркнула она. - ЮАР настаивает на немедленном всеобъемлющем прекращении огня в Газе, включая освобождение заложников, на возобновлении переговоров о справедливом решении конфликта, что позволит положить конец страданиям палестинского народа, а также на беспрепятственном и расширенном гуманитарном доступе к людям, нуждающимся в помощи".

ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. Южноафриканская сторона попросила суд ввести предупредительные меры, чтобы "защитить палестинское население от дальнейшего серьезного и непоправимого нарушения его прав в соответствии с конвенцией о геноциде" и обеспечить соблюдение обязательств Израиля по конвенции. Суд постановил 26 января, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе. Как сообщила южноафриканская радиостанция SABC, Израиль представил 25 февраля в суд доклад о выполнении им всех международных норм ведения военных действий.