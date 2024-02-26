В Сенегале открыли диалог по согласованию даты проведения президентских выборов

На созванных по инициативе президента страны Маки Саля переговорах должны решить вопрос и о том, как страна будет управляться после истечения 2 апреля полномочий Саля на посту главы государства, отметило Агентство печати Сенегала

ПРЕТОРИЯ, 26 февраля. /ТАСС/. Общенациональный диалог по согласованию даты проведения в Сенегале президентских выборов открылся в Международном конференц-центре имени Абду Диуфа в городе Диамниадио. Прямую трансляцию с форума вело Агентство печати Сенегала.

На созванных по инициативе президента страны Маки Саля переговорах должны решить вопрос и о том, как страна будет управляться после истечения 2 апреля полномочий Саля на посту главы государства, отмечает оно. Конституция Сенегала не содержит четкого ответа на то, каким образом следует поступить, если новый президент страны не избран до истечения полномочий предыдущего.

Мероприятие посетят представители центральных и региональных органов власти Сенегала, политические деятели, в том числе делегаты от Сенегальской демократической партии, представителя которой Карима Вада не допустили к выборам из-за наличия у него второго гражданства - французского. В список кандидатов не включили и лидера оппозиции Усмана Сонко, отбывающего тюремный срок за распространение информации, порочащей имя одного из членов правительства. В диалоге примет участие премьер-министр Амаду Ба, которого выдвинула на президентскую гонку обладающая большинством в парламенте коалиция "Бенно Бокк Йакаар" (на языке волоф - "Объединение за перемены").

Президент Саль прибыл на форум в сопровождении ключевых членов правительства. Между тем сенегальский новостной портал Seneweb сообщил, что запланированная в этом же городе встреча Саля с 19 кандидатами на президентских выборах не состоялась, так как 16 из них отказались прийти на нее. От участия в диалоге также отказались ведущие оппозиционные структуры Сенегала. Отклонил приглашение и Конституционный совет (КС), который осуществляет контроль за подготовкой и проведением выборов.

3 февраля в телеобращении к нации Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". Парламент Сенегала одобрил перенос президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря и продлил полномочия действующего президента. На заседании 15 февраля КС признал незаконными эти решения и отменил их. Он призвал власти как можно скорее провести в стране президентские выборы. Также КС указал, что полномочия действующего президента после 2 апреля не могут быть продлены актом парламента. Глава государства и парламент объявили, что признают решения КС. 20 февраля КС обновил список кандидатов на президентских выборах, в котором фигурируют 19 человек. 23 февраля Саль в публичном выступлении дал гарантии, что его мандат на посту главы государства будет завершен 2 апреля. Оппозиция настаивает, что президентские выборы должны состояться до этой даты.