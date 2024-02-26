Резолюцию об отстранении Байдена от власти могут внести на рассмотрение Конгресса США

Член Палаты представителей Кен Бак пояснил, что президент Соединенных Штатов уже не может выполнять свои обязанности из-за "очевидных когнитивных нарушений" и "недостаточной умственной выносливости"

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Кен Бак (республиканец от штата Колорадо) призывает отстранить президента США Джо Байдена от должности из-за вопросов, связанных с его способностью исполнять свои обязанности. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По его данным, резолюцию об отстранении Байдена, призывающую применить 25-ю поправку к Конституции США, Бак планирует внести на рассмотрение Конгресса. В качестве основной причины для этого шага он назвал доклад спецпрокурора Роберта Хёра о работе Байдена с секретными документами. В докладе не содержалось никаких обвинений в адрес президента, но Байден в нем неоднократно был охарактеризован как "стареющий лидер с плохой памятью".

"Многочисленные примеры, приведенные в докладе, наглядно демонстрируют очевидные когнитивные нарушения президента Байдена и его недостаточную умственную выносливость", - сказал Бак в интервью Fox News Digital.

В последнее время в Соединенных Штатах Америки активно обсуждается тема умственного здоровья президента Джо Байдена. Некоторые наблюдатели выражают сомнения в его способности выполнять обязанности главы государства из-за возрастных изменений и проявлений ухудшения когнитивных функций. Эти дискуссии усилились после нескольких публичных выступлений Байдена, во время которых он допускал ошибки или терял нить рассуждений. Однако официальные представители Белого дома и медицинские эксперты, работающие с президентом, настаивают на том, что он полностью способен исполнять свои должностные обязанности.