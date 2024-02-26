Замгенсека НАТО заявил, что альянс продолжит поддерживать Молдавию в вопросе Приднестровья

Мирча Джоанэ добавил, что Кишинев очень важен для стран - членов военно-политического блока

БУХАРЕСТ, 26 февраля. /ТАСС/. НАТО продолжит оказывать поддержку Молдавии в случае попыток Приднестровья присоединиться к России. Это заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, чьи слова приводит телеканал Pro TV.

"Я так понимаю, что будет объявлено о новых незаконных соглашениях между Приднестровьем и Россией. А референдум в Приднестровье состоялся уже несколько лет назад. А как может НАТО реагировать на подобное? Разумеется, мы это осудим и продолжим поддерживать Молдавию, потому что Молдавия очень важна для нас", - заявил Джоанэ о реакции НАТО на возможное присоединение Приднестровья к России.

Давление Кишинева на Тирасполь

Власти Приднестровья обвиняют руководство Молдавии в незаконном налогообложении товаров, которые импортируют предприятия региона. МИД республики направил заявление участникам переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США), где отмечено, что молдавское правительство "обложило приднестровскую экономику данью, которая не имеет и не может иметь никаких легитимных оснований ни в рамках существующих договоренностей, ни в контексте пресловутых общеевропейских норм и принципов".

На прошлой неделе Верховный совет (однопалатный парламент) Приднестровья назначил на 28 февраля съезд депутатов всех уровней для обсуждения давления со стороны Кишинева. Съезд созывается на основании обращения депутатов совещательного собрания всех уровней, которые обеспокоены ухудшением социально-экономической ситуации в Приднестровье и нарушением прав его жителей. Такие собрания созывались по значимым вопросам. В 1990 году съезд провозгласил Приднестровскую Молдавскую Республику, а в 2006 году принял решение о проведении референдума, на котором подавляющее большинство высказалось за независимость и сближение с Россией.

Власти Молдавии считают решение созвать съезд депутатов всех уровней Приднестровья безосновательным. Об этом говорится в заявлении Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии, которое занимается переговорами по приднестровскому урегулированию. В нем молдавские власти предупредили Приднестровье "о последствиях необдуманных шагов".