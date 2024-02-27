Фрегат "Идра" ВМС Греции отправился в Красное море для операции Aspides

Первым пунктом назначения судна станет военно-морская база на острове Крит, сообщил телеканал ERT-news

АФИНЫ, 27 февраля. /ТАСС/. Фрегат "Идра" ("Гидра") ВМС Греции вышел в понедельник около 22:00 по местному времени (23:00 мск) с военно-морской базы на острове Саламин близ Афин и отправился в трехмесячную миссию по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море в рамках военной операции Евросоюза Aspides ("Щиты"). Об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

По его сведениям, первым пунктом назначения фрегата станет военно-морская база на острове Крит, где он пробудет несколько часов. Затем он начнет свою трехмесячную миссию в рамках европейской операции Aspides, участвуя в защите торговых судов, многие из которых принадлежат грекам и проходят через Красное море, часто подвергаясь риску нападений повстанцев - хуситов.

Помимо Греции, в состав европейской военно-морской миссии Италия направила эсминец, а Германия и Франция - фрегаты. Оперативное руководство операцией Aspides осуществляет штаб в греческом городе Лариса.

Решение об отправке фрегата "Идра" в Красное море было принято ранее в понедельник на заседании Правительственного совета национальной безопасности Греции под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. В тот же день фрегат посетил перед отплытием министр национальной обороны Никос Дендиас. Обращаясь к экипажу, глава Минобороны подчеркнул, что корабль "идет в Красное море, чтобы служить национальным интересам Греции". "Я прекрасно осознаю, что Родина отправляет вас в опасную зону. Ситуация в Красном море и особенно в Аденском заливе усугубляется вооруженными нападениями с применением как артиллерии, так и беспилотников или ракет, которые создают угрозы для стабильности и безопасности как в мире, так и для греческой экономики", - сказал Дендиас. "Греция как морская держава, играющая ведущую роль в мировом судоходстве, придает большое значение необходимости обеспечения свободного судоходства, а также защите жизни греческих моряков", - подчеркнул глава Минобороны.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе сообщил, что государства Евросоюза согласовали начало с 19 февраля собственной миссии для защиты торговых судов в Красном море.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа участники йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября 2023 года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.